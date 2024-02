Regionali Sardegna: a rilento spoglio schede, testa a testa Todde-Truzzu

CAGLIARI - Le operazioni di spoglio delle schede per l'elezione del presidente della Regione Sardegna procedono a rilento. L'inizio delle operazioni è avvenuto stamattina alle 7, e al momento si registra un testa a testa tra Alessandra Todde (Pd-M5s) e Paolo Truzzu (Centrodestra). Renato Soru e Lucia Chessa seguono a distanza.L'affluenza definitiva alle urne è stata del 52,4%, evidenziando un interesse moderato da parte degli elettori sardi per questa tornata elettorale.L'esito delle elezioni sarà determinante per il futuro della regione e potrebbe influenzare il quadro politico nazionale.