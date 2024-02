Altered Taste, uscito il nuovo brano dal titolo 'The Sun'

Novità nel panorama musicale internazionale: è uscito in questi giorni il nuovo brano del gruppo Altered Taste dal titolo "The Sun". Novità nel panorama musicale internazionale: è uscito in questi giorni il nuovo brano del gruppo Altered Taste dal titolo "The Sun".





Per quel che riguarda la band Altered Taste, arriva da Fiume (Rijeka) e suona brani dal genere rock. Frontman della band è il cantante Cristian Tonsi, nato a Verona. Co-autore del brano è invece Ivan Komnenovic, il quale era già presente in Italia con un altro brano in inglese dal titolo "Ordinary People", eseguito in stile cerotto dai Whiteheads, Ermanno Fabbri, Awa Fall e Marko Tolja.

Per quel che riguarda, infine, il singolo "The Sun", è il primo uscito ma la band ha già pronto anche l'album e ha tanta voglia di esibirsi in Italia.