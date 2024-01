Questa sera a Striscia la notizia: i biglietti per il Festival di Sanremo 2024? Introvabili, tranne che per i dipendenti Rai

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Rai Scoglio 24”, con Pinuccio che indaga sulle misteriose modalità di vendita, da parte della Rai, dei biglietti per assistere all’imminente edizione del Festival di Sanremo.L’inviato del tg satirico è stato sommerso di segnalazioni di appassionati che, collegatisi per ore e ore al portale ufficiale Rai per acquistare i biglietti, non sono riusciti a concludere la transazione per “problemi tecnici del sito”. «Peccato che il giorno prima, su un’altra piattaforma interna alla Rai, i dipendenti della tv di Stato potevano acquistarli», rivela Pinuccio, che conclude: «Quanti biglietti sono stati messi a disposizione? A quale costo? Perché un dipendente Rai deve essere privilegiato rispetto a un normale cittadino che paga il canone?»Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).