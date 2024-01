Il video terrificante e rarissimo dello squalo tigre che attacca arrivando sul bagnasciuga in mezzo ai bagnanti

PERTH - Uno squalo può davvero arrivare fino sulla spiaggia, nuotare freneticamente anche quando l'acqua è così poca da coprire solo per pochi centimetri il corpo del predatore? A giudicare da queste agghiaccianti immagini, si. Accade tutto in una spiaggia della Monkey Mia sulla penisola di Peron, a nord di Perth, in Australia occidentale: alcuni ragazzi del posto si sono fermati a guardare gli uccelli che banchettano in un punto in cui, nell'acqua, è presente una grande abbondanza di pesce.Ma non ci sono solo gli uccelli, ci sono anche gli squali: e visto che il banco di pesci si spinge verso l'acqua più bassa anche gli squali ci vanno, dimostrando di poter arrivare quasi ai piedi dei giovani che filmano la scena. Di colpo, è successo qualcosa di imprevisto e spaventoso: lo squalo tigre di 3 metri si aena momentaneamente sulla sabbia e si dimena per liberarsi, prima di precipitarsi di nuovo verso acque più profonde. Certo, non c'era scelta: lo squalo se fosse rimasto più a lungo sulla sabbia sarebbe morto. Eppure è stato davvero un evento incredibile.Sembrava che lo squalo stesse inseguendo una tartaruga marina che era corsa verso la sicurezza della terra. La tartaruga sembra essere sfuggita all’attacco. La donna australiana che ha condiviso il video sui social media ha detto di essere rimasta “sotto shock” in seguito, ma ha definito il momento uno dei “emozionanti della sua vita”, nonostante la sua famiglia avesse nuotato in quello stesso punto “non molto tempo prima”. Un’altra donna ha detto: “Oh mio Dio! Anche lui entra nella sabbia a una tale velocità. Se lo vedessi, non saresti in grado di muoverti in tempo”."Sicuramente di solito non vengono a riva", ha aggiunto un altro.Gli squali tigre sono una delle poche specie considerate altamente pericolose per l'uomo. Sebbene il filmato sia stato scioccante per molti spettatori, secondo lo scienziato ambientale Daryl McPhee il comportamento non è insolito per gli squali tigre. "È assolutamente comune per loro avvicinarsi così tanto alla riva dove le tartarughe si nutrono o nidificano." Gli squali tigre sono una delle sole tre specie considerate altamente pericolose per l’uomo, responsabili – insieme agli squali toro e ai grandi bianchi, di quasi tutti gli incontri fatali.Il dottor McPhee ha detto che, sebbene questo squalo apparisse concentrato sulla tartaruga, il video è da "monito per le persone a fare attenzione quando nuotano vicino a dove nidificano le tartarughe o dove c'è attività delle tartarughe"."Gli squali tigre sono specialisti nel mangiare tartarughe marine e sono uno dei pochi predatori naturali che hanno le tartarughe marine adulte", ha detto il dottor McPhee ai media. La caccia dello squalo a pochi metri dalla riva, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è una rarità.