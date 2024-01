Paola Perego annuncia su Instagram: operata per una neoplasia

La conduttrice televisiva Paola Perego ha condiviso su Instagram un post rivelatore annunciando di essere stata sottoposta a un importante intervento medico. La moglie di Lucio Presta ha subito una nefrectomia parziale per rimuovere una neoplasia, confermando l'operazione attraverso una foto di un letto ospedaliero postata sul suo profilo.Paola Perego ha reso noto di essere stata operata con successo grazie al professor Gallucci e al suo team. L'operazione, una nefrectomia parziale, è stata eseguita per trattare una neoplasia, termine generico che indica la formazione di un tumore. La conduttrice ha ringraziato il personale medico attraverso il suo messaggio su Instagram, evidenziando la riconoscenza per l'assistenza ricevuta durante l'intervento.Nel suo post, Perego ha lanciato un appello per l'importanza della prevenzione, sottolineando quanto sia cruciale sottoporsi regolarmente a controlli medici. Questo invito si è tradotto in un messaggio diretto ai suoi follower e a chiunque leggesse il suo annuncio, enfatizzando che la prevenzione può effettivamente salvare vite.La notizia dell'intervento ha colto di sorpresa gli utenti online, poiché non erano emerse precedenti indiscrezioni sulla salute della conduttrice di "Citofonare Rai 2". La sua operazione è avvenuta subito dopo la diretta del programma televisivo da lei condotto la domenica mattina con Simona Ventura. Si suppone che l'intervento fosse programmato in anticipo, consentendo a Perego di non assentarsi dal lavoro.Su Instagram, Paola Perego ha ricevuto numerosi messaggi di auguri e sostegno da parte di vip e seguaci comuni. Personalità come Giulia Salemi, Alberto Matano, Mara Venier, Simona Ventura, Adriana Volpe, Beppe Convertini, Antonella Clerici, Salvo Sottile, Ezio Greggio, Elisabetta Gregoraci hanno espresso il loro affetto e augurato una pronta guarigione alla conduttrice.Attualmente, Paola Perego è ancora ricoverata, e ha scelto di non mostrarsi in foto, probabilmente a causa del post-operatorio. La sua vicinanza lavorativa e personale è stata evidenziata attraverso i numerosi commenti di auguri e affetto ricevuti sui social media.