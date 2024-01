Golden Delicious Bio Val Venosta, quando la passione dà i suoi frutti

Esiste un luogo dove natura e uomini vivono in armonia. Un’oasi di pace, attraversata da meleti vibranti di vita e illuminata dal sole. Siamo in Val Venosta, meglio nota come Paradiso delle Mele. Esiste un luogo dove natura e uomini vivono in armonia. Un’oasi di pace, attraversata da meleti vibranti di vita e illuminata dal sole. Siamo in Val Venosta, meglio nota come Paradiso delle Mele.





Qui i contadini, immersi in un paesaggio meraviglioso e incontaminato, crescono con passione frutti dal sapore sorprendente. Le mele biologiche della Valle custodiscono tutto il buono che la natura può offrire: un gusto fresco e genuino, numerose proprietà nutrizionali e un aspetto favoloso. All’origine della loro unicità si cela la speciale intesa tra i contadini e il mondo naturale. Basti pensare alle casette in pietra appositamente costruite dagli agricoltori per offrire riparo ad insetti e piccoli animali. Per ricambiare, questi si impegnano nell’eliminare eventuali parassiti dagli alberi di melo.

Ogni mela Val Venosta svela, morso dopo morso, la passione dei contadini e il loro amore per un paesaggio che non ha eguali. La Golden Delicious Bio Val Venosta, la regina della valle, non fa eccezione.





Alla scoperta della Golden Delicious Bio Val Venosta





L’aspetto





Elegante ed allungata, la silhouette della Golden incanta al primo sguardo. A renderla ancora più sfiziosa, la sua tipica guancia rossa che compare sul lato esposto al sole. Le iconiche sfumature giallo-verdi e dorate sono inconfondibili, brillanti grazie all’escursione termica che accentua l’intensità del colore.





Il profumo e il sapore





Essenze alpine e fresche, delicatamente erbacee raccontano un paesaggio ricco di terreni ad alto contenuto di minerali e irrigato dall’acqua dei ghiacciai. E quanto al gusto, questa mela ha tanto da offrire: una dolce succosità attenuata da una lieve acidità. Un gioco di contrasti che appaga i sensi. Aromi verdi di finocchio, erba appena tagliata, aneto si alternano a quelli fruttati di mango e di vanillina e un sottofondo acidulo di scorza d’arancia.





La consistenza





Al primo morso, la consistenza della Golden Delicious si rivela decisamente appagante. Custodisce una polpa compatta e semi fine, ma decisamente succosa. La buccia delicata e sottile svanisce in bocca come per magia.





L’identikit della Golden Delicious Val Venosta





Croccantezza: 4/5

Succosità: 3/5

Dolcezza: 4/5

Acidità: 3/5