Giorgia Meloni in visita ufficiale in Turchia: incontri con Erdogan a Istanbul

ANKARA - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è attualmente in visita ufficiale in Turchia, dove ha fatto il suo ingresso a Palazzo Vahdettin, accolta dal presidente Recep Tayyip Erdogan, prima di iniziare l'incontro bilaterale. Durante la sua permanenza a Istanbul, Meloni ha anche fatto una passeggiata al bazar della città. La crisi a Gaza, il conflitto in Ucraina e le relazioni fra l'Unione europea e Ankara sono tra i temi principali in discussione durante il colloquio tra i due leader.Si prevede che si discuterà anche del rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali, con l'obiettivo di incrementare gli investimenti, soprattutto nei settori industriale e della difesa, per portare l'interscambio tra i due Paesi a 30 miliardi di euro. Inoltre, l'attualità geopolitica impone di affrontare la situazione in Medio Oriente e le tensioni in Ucraina, con particolare attenzione alla presidenza italiana del G7.