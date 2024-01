Prato, tenta un furto su una autovettura in via Galcianese: arrestato

PRATO - Nella giornata di ieri, 19 gennaio, un equipaggio di questa Squadra Volante ha provveduto all’arresto di un uomo responsabile del tentativo di furto aggravato su un auto in sosta e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.Nel dettaglio, verso le ore 13,00, una volante impegnata nell’attività di controllo del territorio, in particolare rivolta alla prevenzione ed al contrasto della fenomenologia delittuosa dei reati predatori, si portava nei pressi di questa via Galcianese ove era stata segnalata la presenza di un uomo intento ad infrangere i vetri di alcune auto in sosta.Gli agenti giunti nei pressi del luogo segnalato, notavano un uomo con indosso uno zaino di colore nero intento a danneggiare il deflettore di una autovettura in cui poi si introduceva. Prontamente bloccato dagli operatori, veniva perquisito; all’interno dello zaino venivano rinvenuti oggetti atti allo scasso, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish ed alcuni abiti sottratti poco prima da un’altra autovettura, successivamente restituiti al legittimo proprietario.L’uomo, un trentaseienne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, irregolare sul Territorio Nazionale, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e gravato dalla misura del divieto di ritorno nel Comune di Prato, è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato in flagranza e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, attualmente si trova trattenuto presso queste camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.