Funny Veg presenta la linea Miscele di fiori disidratati e frutta secca

Nei due giorni di manifestazione è possibile degustare i golosi finger food preparati dalle mani esperte dei docenti di FunnyVeg Academy, la prima scuola di cucina 100% vegetale in Italia, presso lo stand di L'insalata dell'Orto (pad 29 stand E/61), leader di mercato nella coltivazione e commercializzazione di fiori eduli freschi e secchi, che produce la linea Funny Veg, al fianco di quella a proprio marchio, Metti un Fiore.





In anni di collaborazione con L'insalata dell'Orto, Funny Veg ha notato come durante i corsi presso la propria Academy appassionati e professionisti hanno arricchito le ricette con colori, profumi, consistenze e sapori delle Miscele, trasformandole in ingrediente caratterizzante e distintivo. Ha deciso quindi di brandizzare la linea, ottima per preparare panificati come pan brioche o ciambelle, farcire crêpes, pancake e panini, per creare bowl crunchy da gustare a colazione, da portare con sé come spezzafame per merende e da affiancare a drink negli aperitivi.

Le Miscele Funny Veg fanno il loro esordio a Marca e sono le protagoniste dei cooking show e delle degustazioni che si tengono tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.00.

Ad arricchire la golosità delle ricette proposte ai visitatori ci saranno Hoplà Idee Veg Da Montare e Hoplà Idee Veg Spray, le alternative 100% vegetali alla panna di Hoplà, partner storico della scuola di cucina e presente per l'occasione a Marca insieme a Funny Veg.

Le Miscele Funny Veg sono in vendita da fine gennaio in esclusiva alla FunnyVeg Academy di Milano, sede dei corsi di cucina, dove gli studenti possono acquistare direttamente i prodotti e scegliere tra i sei:

- Miscela colazione con granella pralinata (zucchero, mandorle, nocciole, anacardi) e petali di rosa edibili disidratati

- Miscela dolce con granella di pistacchio tostata, fiori misti edibili rosa disidratati (viole, rose, margherite, bocche di leone, impatiens)

- Miscela panpizza con frutta secca e semi tostati e salati (semi di zucca, mandorle, semi di girasole, anacardi, noci sgusciate) e fiori edibili disidratati (calendule, rose)

- Miscela aperitivo con frutta secca e semi tostati e salati (arachidi, semi di zucca, mandorle, nocciole, anacardi), fiori misti edibili disidratati gialli (tagete, viole, rose, calendule, garofani) e foglie di nasturzio edibili

- Miscela merenda con frutta secca tostata (mandorle, noci, nocciole), semi di zucca tostati e salati, uva cile scura, mirtillo rosso, viole e fiordaliso edibili disidratati

- Miscela sport con frutta secca tostata (mandorle, noci brasiliane, anacardi), uvetta sultanina, mirtillo rosso, albicocche secche, fiori misti edibili disidratati (viole, rose, margherite, impatiens, bocche di leone, fiordaliso)