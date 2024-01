Chiodi di garofano, proprietà e benefici di questa spezia invernale

Parliamo oggi dei chiodi di garofano: quando arriva l’inverno, questi danno quel tocco in più che non può mancare per insaporire vin brulè, carni speziate, torte, biscotti, tisane e zuppe. Parliamo oggi dei chiodi di garofano: quando arriva l’inverno, questi danno quel tocco in più che non può mancare per insaporire vin brulè, carni speziate, torte, biscotti, tisane e zuppe.





Profumatissimi e dall’aroma inimitabile, questa spezia rende gustosi piatti e bevande calde tipici dei mesi più freddi.

I chiodi di garofano, che prendono il nome dalla loro particolare forma simile a quella di chiodi, provengono dal bocciolo di un albero sempreverde chiamato Syzygium Aromaticum, originario dell'Indonesia.

Disponibile sia intera che in polvere, è una spezia versatile e ormai molto semplice da reperire anche in Italia.

Può essere infatti trovata in tutti i supermercati, nelle drogherie ed erboristerie e può essere utilizzata sia per arricchire ricette salate, dessert e bevande ma anche per realizzare unguenti e preparazioni cosmetiche.

I chiodi di garofano infatti vantano numerose proprietà benefiche per tutto l’organismo, tant’è che sono utilizzati anche nella medicina tradizionale cinese e nella medicina ayurvedica per rafforzare il sistema immunitario, ridurre le infiammazioni e favorire la digestione. Non a caso, si dice che i chiodi di garofano abbiano proprietà magiche.

Scopriamo quindi tutto su questa spezia virtuosa, i benefici e le proprietà del suo consumo per la salute dell’organismo, della pelle, dei denti e dei capelli.





Chiodi di garofano: proprietà e benefici





Il nostro organismo trae numerosi benefici dal consumo dei chiodi di garofano grazie al fatto che questa spezia è ricca di vitamine, minerali e fibre.

L'utilizzo dei chiodi di garofano, interi o in polvere per insaporire i cibi è quindi uno dei modi più efficaci per fare il pieno di alcuni nutrienti senza alterare l’apporto calorico giornaliero.

Infatti, con sole 6 calorie, un cucchiaino di chiodi di garofano macinati di circa 2 grammi apporta prevalentemente carboidrati e fibre ma anche Vitamina K e circa il 55% del fabbisogno giornaliero di manganese.

Come sappiamo, quest’ultimo è un minerale essenziale per il mantenimento delle funzioni cerebrali e la costruzione di ossa forti.

Non solo, i chiodi di garofano sono anche ricchi di antiossidanti, composti che aiutano a combattere lo stress ossidativo e i radicali liberi, responsabili del processo d'invecchiamento delle cellule.

Pertanto, includere i chiodi di garofano nella dieta insieme ad altri alimenti ricchi di antiossidanti (come le bacche di acai e la curcuma) può contribuire a migliorare la salute generale e mantenere l’organismo giovane più a lungo.

Inoltre, è stato dimostrato che i chiodi di garofano hanno proprietà antimicrobiche, ovvero possono aiutare a bloccare la crescita di microrganismi come i batteri. Per questo motivo, sono alleati della salute dei nostri denti, al punto che sono utilizzati anche per la produzione di collutori.

Tutte queste proprietà insieme possono contribuire a rafforzare il sistema immunitario. Ma le virtù e le proprietà dei chiodi di garofano non finiscono qui.

Dal momento che questa potente spezia può promuovere la produzione di insulina e far abbassare la glicemia, se assunti in combinazione con una dieta equilibrata, i chiodi di garofano possono aiutare a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue, utile nelle persone che soffrono di diabete.

Sebbene non esista una quantità giornaliera consigliata nella loro assunzione, è sufficiente masticare 1 o 2 chiodi di garofano al mattino per beneficiare dell’aumento della secrezione di enzimi digestivi. Questi sono importanti per prevenire disturbi intestinali come indigestione, nausea e stitichezza.

Infine, i benefici di questa spezia si estendono anche alla salute dei capelli, poiché sono in grado di rinforzarli e rallentare la caduta. A tale scopo l’olio essenziale di chiodi garofano è molto utilizzato in cosmetica per preparare impacchi e maschere ricostituenti.

Dati tutti gli effetti benefici che il nostro organismo trae dal consumo di questa spezia, in passato si riteneva che i chiodi di garofano avessero delle proprietà magiche, alcune anche legate alla libido, tant’è che ancora oggi sono conosciuti come alimenti afrodisiaci.





Controindicazioni e potenziali effetti negativi





Il consumo regolare di chiodi di garofano non sembra avere controindicazioni per la maggior parte delle persone. Tuttavia, benché non ci sia una dose quotidiana consigliata, è bene non eccedere nel consumo e limitarsi a masticare 1 o 2 chiodi di garofano ogni giorno.

Anche l’olio essenziale di chiodi di garofano non presenta controindicazioni se applicato su capelli e pelle, mentre la sua applicazione frequente in bocca o sulle gengive può causare danni alle gengive, ai denti e alle membrane mucose.

In ogni caso, per alcune categorie di persone il consumo di chiodi di garofano è del tutto sconsigliato. È il caso dei bambini oppure delle donne in gravidanza e in allattamento.

Inoltre, è bene sapere che gli effetti collaterali dei chiodi di garofano sono legati all’eugenolo in esso contenuto, una sostanza chimica che sembra rallentare la coagulazione del sangue. Per questo motivo si sconsiglia il consumo di questa spezia alle persone affette da disturbi emorragici, a chi si appresta a sottoporsi o si è da poco sottoposto a un intervento chirurgico.

Infine, è opportuno sfatare il mito secondo cui i chiodi di garofano fanno aumentare la pressione. In realtà, questa spezia contribuisce al mantenimento della pressione arteriosa a livelli stabili, pertanto non è un problema se si introducono nella dieta di chi soffre di ipertensione.





