Bonfrisco (Lega – Gruppo ID): 'Solidarietà a don Coluccia. Fondamentale la sua lotta contro la criminalità organizzata'

"Le intimidazioni ricevute da don Coluccia, il prete impegnato nel contrasto allo spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca, sono un oltraggio a tutti coloro che credono nella legalità e nella sicurezza. Gli siamo vicini e sosteniamo con ancora più forza le sue azioni. Solidarietà a don Coluccia. Il pensiero va anche all'amministrazione del Municipio VI delle Torri e agli abitanti di Tor Bella Monaca impegnati in una fondamentale battaglia per una vita più sicura. Anche l'Unione Europea agisca per fornire alle amministrazioni tutti quegli strumenti economici, tecnologici e sociali affinché si garantisca il controllo del territorio".





Ha dichiarato così, in una nota, Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega – Gruppo Identità e Democrazia, componente della Commissione per gli Affari esteri e della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa.