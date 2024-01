Aepi e Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 presentano ”Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka”

Lunedì 22 gennaio 2024 dalle ore 11.00 presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma (Via Nazionale, 194) si terrà una presentazione del Padiglione Italia a Expo 2025, in programma in Giappone, a Osaka, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025.

Nel corso dell’evento, promosso e organizzato dalla confederazione AEPI (Associazioni europee di professionisti e imprese) in collaborazione con il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, l’Azienda Speciale Palaexpo e la Fondazione Italia Giappone, sarà illustrato il progetto del Padiglione Italia, disegnato dall’architetto Mario Cucinella.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo Marco Delogu e del vice Capomissione dell’Ambasciata del Giappone in Italia Otsuka Kengo prenderà la parola il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025, Mario Vattani. Il diplomatico italiano – già Console Generale a Osaka e Ambasciatore Singapore – presenterà il Padiglione Italia e le opportunità per imprese e professionisti nel mercato giapponese e asiatico.

Seguiranno gli interventi di Mino Dinoi, presidente della Confederazione AEPI e componente del CdA dell’Azienda Speciale Palaexpo e Andrea Marin, Direttore Amministrativo del Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 che illustrerà i bandi che consentono alle aziende di collaborare col Padiglione Italia. Modererà l’incontro la giornalista parlamentare di Adnkronos Ileana Sciarra.