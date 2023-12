Tv, lunedì 4 dicembre in prima serata su Rai Movie il film 'Io sono la legge'

La giustizia, nel Far west, non ha prezzo: è il principio che ispira "Io sono la legge", in onda su Rai Movie lunedì 4 dicembre alle 21.15. In una cittadina del West un gruppo di balordi, durante una notte brava, uccide per sbaglio un anziano passante. Lo sceriffo Jered Maddox (Burt Lancaster) decide di fare giustizia e va a cercare i responsabili a Sabbath, la città da cui venivano. L’intenzione è arrestarli e processarli, ma i "colpevoli" non ci stanno e cominciano a dargli filo da torcere e allo sceriffo non resta altra scelta che lo scontro.