Tv, giovedì 7 dicembre ad 'Elisir' su Rai 3 si parlerà di gestione dei farmaci e cura del Parkinson

La puntata di Elisir, il programma di condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 7 dicembre, alle 10.40 su Rai 3, si occuperà della gestione dei farmaci: quali sono i trucchi per non dimenticare di assumere la terapia? Quali sono gli alimenti che interagiscono con i farmaci? In studio Francesco Landi, geriatra presso il policlinico Agostino Gemelli di Roma.