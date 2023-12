Tragedia stradale a Taranto: due giovani perdono la vita nella Vigilia di Natale

TARANTO - La vigilia di Natale nel tarantino è stata segnata da una tragedia stradale che ha portato alla perdita di due giovani vite. Questo pomeriggio, in via Michele Pierri, alla periferia del capoluogo jonico, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto diverse vetture.Una ragazza di 22 anni è tragicamente deceduta sul colpo, mentre un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo l'arrivo dei soccorsi. Entrambi viaggiavano a bordo di una BMW coinvolta in una carambola con una Kia, una Lancia Delta e un furgone.Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine, ma l'impatto ha provocato gravi conseguenze, con uno dei feriti, il conducente della Kia, trasportato in ospedale in codice rosso. Altre persone coinvolte nell'incidente hanno riportato ferite.