Il Natale e il suo significato nel presepe

Natale è un tempo di Nascita, di rinascita di affetti, solidarietà, vicinanza, abbracci, accoglienza, calore familiare e tradizione. E’ la festa che celebra la famiglia nella meravigliosa unità di Maria, Giuseppe e Gesù. Il Bimbo che nasce è grande Dono per tutti.Egli è Luce che accresce la luce del mondo e rivoluziona la vita di tutti gli uomini. La nascita è da sempre un evento atteso, unico, bellissimo ed emozionante che reca a tutti grande gioia.Il Natale, al di là del significato religioso, celebra la nascita. E’ una festa speciale che racconta la storia di un evento straordinario, la venuta al mondo di un Bimbo che ha cambiato la storia del mondo.Con il Natale nasce il “Nuovo” che rivoluziona i canoni del vivere comune. Il Presepe ogni anno rappresenta ovunque questo evento meraviglioso, ci aiuta a ricordare quanto avvenne più di 2000 anni fa a Betlemme: viene alla luce un bimbo prodigioso, il figlio di Dio, che con la sua tenerezza riporta nell’universo l’amore tra i fratelli e proclama il grande comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso.Il Presepe, dal latino “prae” “saepes” (recinto) era il recinto chiuso, come lo è una mangiatoia; e nell’immagine del Presepe ritroviamo aspetti della vita quotidiana povera, di un’epoca in cui abbastanza spesso i bimbi nascevano in umili case di pietra viva, o di legno, ma anche in stalle coabitate da animali, unica fonte allora di calore. Il fiato del bue e dell’asinello contribuiva a tenere in un modesto tepore l’ambiente. La stalla era il luogo più caldo della casa.Secondo la tradizione S. Francesco a Greccio, in Umbria nel 1223 fece rivivere per la prima volta lo scenario naturale della nascita di Gesù.Per la prima volta si celebrò la natività con il bue e l’asinello in una grotta animata da personaggi viventi. Negli anni successivi la Sacra rappresentazione cominciò diffondersi prima nelle Chiese e poi nelle case dei nobili e infine nelle abitazioni dei credenti.Bisogna tener viva sempre la tradizione del Presepe: è la presenza di Dio tra noi, di un Dio chiamato Gesù.Santo Natale 2023 Marienza Boscia