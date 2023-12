Stinco Gourmet di Recla, per portare in tavola gli autentici sapori di montagna

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari

Lo Stinco Gourmet Recla, realizzato con carne di suino fresca e selezionata, marinata con un mix di erbe aromatiche, conquista al primo assaggio con il suo gusto ricco e deciso. Il merito è innanzitutto della carne, selezionata con la massima cura dai mastri macellai di Recla, che scelgono solo stinchi freschi di suino di alta qualità.





La cottura a bassa temperatura sottovuoto, senza l'aggiunta di conservanti, garantisce una carne tenerissima e succosa, che si scioglie in bocca.

Per la sua preparazione saranno sufficienti 20 minuti in pentola, in forno, in microonde oppure sul grill, per servire in tavola tutti i sapori e i profumi di una tipica ricetta alpina, che si abbina perfettamente con crauti, patate, verdure o insalate.

Lo Stinco Alpino alle erbe di Recla è marchio leader nella categoria "precotti stinco", un trend in continua crescita. La grammatura di 750 g dello Stinco Alpino alle erbe di Recla è ideale per due persone ed è ad alto contenuto di proteine, senza glutine o lattosio.

Lo Stinco Alpino alle erbe di Recla nasce dalla collaborazione e combinazione di professionalità e creatività di tre famosi chef dell'Alto Adige: Heinrich Gasteiger, Gerhard Wieser, Helmut Bachmann che ritroviamo schierati nel pack. Il pack orizzontale è accattivante e moderno e dai colori distintivi del marchio Recla che invitano e invogliano l'acquisto del prodotto.

Recla consiglia una sfiziosa ricetta:





Carpaccio di stinco alpino alle erbe con finferli e insalatina





30 minuti – 4 persone





Ingredienti:





400 g Stinco alpino alle erbe

50 g Foglie di insalatina o valeriana

20 g Invidia riccia

250 g Finferli arrostiti

2 C Aceto

4 C Olio extravergine di oliva

q.b. Pepe macinato

80 g Pomodoro a cubetti

1 C Senape

1 C Maggiorana

4 Ravanelli tagliati a fettine

30 g Parmigiano a scaglie





Preparazione:





Cuocere lo stinco alpino alle erbe in acqua bollente per 20 minuti come indicato in confezione. Tagliare lo stinco alpino alle erbe a fette sottili e disporre su un piatto o un vassoio. Adagiare l'insalatina, lavata e mondata, e i finferli caldi sopra lo stinco alpino alle erbe. Mescolare bene aceto, olio, pepe, sale, pomodoro a cubetti, senape, maggiorana. Cospargere la marinatura sul carpaccio di stinco e insalatina. Guarnire con le fettine di ravanello e scaglie di parmigiano e servire.

Suggerimenti: il carpaccio si abbina egregiamente anche ad una salsa verde. In alternativa al parmigiano, si può usare un formaggio di montagna stagionato o un pecorino.