Libri per bambini, esce il 'Pellegrino e il drago' di Chiara Taormina

ROMA - È uscito "Pellegrino e il drago" di Chiara Taormina pubblicato dalla casa editrice il Ciliegio Edizioni. La storia vede protagonista il filosofo Aziz, che vuole liberare la città dal drago Mangione e in suo aiuto arriva il viandante Pellegrino. Il racconto si ispira a una leggenda siciliana che narra come è nato il nome del monte situato ai piedi di Palermo. - È uscito "Pellegrino e il drago" di Chiara Taormina pubblicato dalla casa editrice il Ciliegio Edizioni. La storia vede protagonista il filosofo Aziz, che vuole liberare la città dal drago Mangione e in suo aiuto arriva il viandante Pellegrino. Il racconto si ispira a una leggenda siciliana che narra come è nato il nome del monte situato ai piedi di Palermo.





La storia





Aziz vive infatti in un villaggio siciliano, in cui la presenza del mostro Mangione minaccia gli abitanti del posto. Egli si ingegna ogni giorno nella creazione di nuovi modi per scongiurare il pericolo, tuttavia, non riesce nel suo intento.

Saranno numerosi i personaggi che si avvicenderanno in questa missione, ma sarà proprio l’ultimo, il viandante Pellegrino a ristabilire la pace attraverso un’arma invisibile fatta d’amore.

Tanti i temi del libro di Chiara Taormina, che nasce come testo per bambini e intende avvicinarsi al cuore anche dei più grandi.





I valori condivisi dal racconto





Tra gli argomenti di maggiore significato vi troviamo il pregiudizio sociale, il ribaltamento dei ruoli tra buoni e cattivi, la diversità, l’amicizia e lo scambio culturale. Non mancano elementi magici, che mescolandosi insieme con la realtà, danno vita ad una leggenda strabiliante.

A corredo della storia avvincente, vi troviamo le illustrazioni colorate di Chiara Civati, che grazie alle sue tavole regala un volto ai personaggi e alle situazioni.

Una storia in cui la morale è dietro l’angolo, e dove l’arma più forte del mondo diviene quella della pace. È una storia dove si è alla ricerca dell’amore, dove la magia dipinge scenari fantastici e dove culture diverse si mescolano insieme.

Il testo è scritto in un linguaggio semplice, permettendo ai piccoli una profonda comprensione, e offrire ai grandi un emozionante momento di condivisione.

Una storia, quella di Taormina, capace di raccontare una leggenda che vede protagonista uno dei monti più conosciuti della ridente Sicilia.





Un estratto del racconto





"Tutti credono che io sia un mostro che ama accumulare ricchezze e fare del male agli altri. Invece vorrei solo un po’ di attenzione e di amore... Il mio aspetto, mostruoso agli occhi degli uomini, ha generato tanta paura. E allora fingo di essere cattivo e spietato, ma è soltanto per essere lasciato in pace. Mi nutro per necessità del cibo che cresce in questa vallata” concluse Mangione assumendo un’espressione molto triste".





Info biografiche





Chiara Taormina è nata a Palermo, dove risiede. Appassionata di arte e cultura orientale, si diletta anche nella composizione di haiku. Ha ottenuto premi e menzioni in diversi concorsi letterari, nazionali e internazionali. Con Il Ciliegio ha pubblicato Cammy e il tempio del sole (2013), Zeus e la sua magica avventura (2014), Cammy e i pirati dell’Ovest (2016), Ruggero e la macchina del tempo, con la speciale prefazione di Luis Sepúlveda (2017), Samson, il cavallo aborigeno (2020), Il tesoro scomparso di Federico II (2021) e Il segreto di Raffaello e Margherita (2023).





Link di vendita online: