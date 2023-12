Le Verdi Note dell’Antoniano e The Swingles, uscito il singolo dal titolo 'Trust'

BOLOGNA – Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il singolo "Trust", importante collaborazione musicale tra il noto coro italiano Le Verdi Note dell’Antoniano e il celebre gruppo vocale inglese The Swingles, vincitore di 5 Grammy® Awards. – Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il singolo "Trust", importante collaborazione musicale tra il noto coro italiano Le Verdi Note dell’Antoniano e il celebre gruppo vocale inglese The Swingles, vincitore di 5 Grammy® Awards.





Il brano, interpretato sia in italiano che in inglese, è un messaggio universale di speranza e di unità per la salvaguardia del pianeta. Una produzione internazionale che vede unirsi il coro dei giovani dell’Antoniano e dello Zecchino d’Oro con l’importante gruppo inglese per dare voce alle preoccupazioni della Madre Terra, tema che sta particolarmente a cuore alle nuove generazioni e che necessita del contributo "corale" dell’umanità.

Il singolo sarà lanciato su RAI1 con una performance teatrale nella trasmissione "Lo Zecchino di Natale", condotta da Cristina D’Avena e Paolo Belli, in onda la mattina di Natale.

Il videoclip del brano, girato presso il prestigioso teatro l’Arena del Sole di Bologna e disponibile su YouTube e nelle piattaforme digitali, è una produzione Antoniano con la regia di Fabiola Ricci e la produzione di Francesco Armellin e Jamie Wright.

Trust è scritto e composto da Alessio Zini e Sara Casali, già allievi di Mariele Ventre e direttori artistici delle Verdi Note. L’arrangiamento strumentale è curato da Riccardo Nanni, tra gli autori e arrangiatori della colonna sonora del film premio oscar "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino. Gli arrangiamenti vocali sono opera della direttrice delle Verdi Note Fabiola Ricci e di Jon Smith per i The Swingles.

Curiosità: il soprano dei The Swingles Federica Basile, oggi londinese di adozione e unico membro italiano nella storia del gruppo, fu la piccola interprete di "Maddalena la Balena", brano in gara durante il 35° Zecchino d’Oro del 1992.