Incendio nell'impianto di trattamento rifiuti a Roma

ROMA - Un maxi incendio nell'impianto di trattamento rifiuti a Malagrotta, Roma, ha colpito il Tmb 1. L'impianto, in grado di trattare 600 tonnellate al giorno, non sarà operativo per un periodo prolungato. Le indagini sono in corso, con l'assessora Alfonsi che sottolinea le conseguenze sull'attività di gestione dei rifiuti nella Capitale.La nube di fumo, nell'area all'estrema periferia romana, è visibile a distanza e la protezione civile capitolina "raccomanda di mantenere chiuse le finestre". Non si registrano feriti o intossicati. L'incendio è sotto controllo ma sono ancora al lavoro 40 pompieri per spegnere le fiamme. Le cause del rogo sono da chiarire, per ora l'ipotesi è che sia partito da un silos. Le forze dell'ordine manderanno una prima informativa in procura e poi verrà aperto formalmente un fascicolo di indagine. L'area è stata perimetrata e messa in sicurezza. Le squadre dell'Arpa hanno installato i campionatori necessari per il monitoraggio della qualità dell'aria.L'impianto di Trattamento meccanico-biologico, che tratta a freddo i rifiuti indifferenziati o residuali dopo la raccolta differenziata, era l'ultimo di questo tipo rimasto a Roma, altri tre in passato erano stati distrutti o interessati da incendi e chiusi. Il Comune di Roma e l'Ama sono al lavoro per valutare le ricadute sulla tenuta del servizio, già in un difficile equilibrio strutturale per la carenza di impianti e sotto stress in questi giorni di feste, con pacchi e scarti dei cenoni di Natale che rischiano di restare in strada. Una paura messa in evidenza dalla Cgil ma che dal Campidoglio tendono a ridimensionare, approntando tutte le misure necessarie a scongiurarla. "Con l'Ama abbiamo individuato sbocchi alternativi per mettere in sicurezza il conferimento dei rifiuti nei prossimi giorni", ha rassicurato l'assessora Alfonsi aggiungendo di non sapere al momento quando l'impianto potrà riaprire. Il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Francesco Rocca seguono l'evolversi della situazione.