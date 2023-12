Appello alla pace di Papa Francesco: 'Vicini a chi soffre in Palestina'

CDV - Papa Francesco ha condiviso un messaggio toccante durante l'Angelus, rivolto a circa 15 mila fedeli presenti in Piazza San Pietro. Nelle sue parole, il Pontefice ha esortato alla solidarietà, rivolgendo il pensiero a coloro che soffrono a causa della guerra in luoghi come la Palestina, Israele e l'Ucraina, così come a chi è afflitto dalla miseria, dalla fame e dalla schiavitù.Il tema centrale del messaggio di Papa Francesco è stato il "modo di fare di Dio", caratterizzato dall'agire con amore gentile, senza violenza e rispettando la libertà umana. Il Papa ha sottolineato che questa gentilezza divina può essere sperimentata tra gli esseri umani, specialmente nelle relazioni tra amici, fidanzati, sposi e genitori con i figli.Francesco ha esortato tutti a riflettere sulla gentilezza di Dio e a metterla in pratica nella vita quotidiana, accogliendo, proteggendo e rispettando gli altri. Ha invitato a pensare a coloro che sono emarginati e lontani dalla gioia del Natale, chiedendo a ciascuno di chiedersi come può essere un rifugio e un conforto per chi è solo e bisognoso.Il Papa ha concluso augurando a tutti una vigilia di Natale all'insegna della preghiera, dell'affetto e della sobrietà. Ha sottolineato l'importanza di festeggiare in semplicità, evitando il consumismo, e ha incoraggiato a condividere con chi è nel bisogno, creando un Natale caratterizzato dalla solidarietà e dall'amore per il prossimo.