L'Amministrazione Biden: 'Entrare a Rafah non garantisce la sconfitta di Hamas'

Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby, ha dichiarato che l'amministrazione Biden condivide l'obiettivo di una durevole sconfitta di Hamas, ma ha aggiunto che entrare a Rafah non garantisce questo risultato.Intanto, è giunta la svolta da parte del presidente degli Stati Uniti: in un'intervista alla CNN, ha annunciato l'intenzione di condizionare le forniture militari, mantenendo quelle difensive ma interrompendo quelle offensive nel caso in cui Israele decidesse di invadere Rafah.Questa mossa è stata interpretata come una risposta diretta al presidente Joe Biden. In risposta, il primo ministro Benyamin Netanyahu ha nuovamente postato sul suo profilo X il discorso tenuto allo Yad Vashem la scorsa settimana, ribadendo la determinazione di Israele ad affrontare Hamas da solo, se necessario.Nel frattempo, la delegazione di Hamas ha lasciato il Cairo per fare ritorno a Doha. Lo ha annunciato su Telegram Izzat Al-Rishq, membro dell'ufficio politico del movimento, confermando l'impegno del gruppo e l'accettazione del documento presentato dai mediatori.