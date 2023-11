Tv, venerdì 10 novembre 2023 in prima serata su Canale 5 il film 'La matassa' con Ficarra e Picone



Venerdì 10 novembre 2023 in prima serata su Canale 5 va in onda "La matassa", il film comico di Ficarra e Picone codiretto insieme a Giambattista Avellino. Venerdì 10 novembre 2023 in prima serata su Canale 5 va in onda "La matassa", il film comico di Ficarra e Picone codiretto insieme a Giambattista Avellino.





Il film campione d’incassi racconta, partendo da una lite familiare, l’incontro tra i due cugini Paolo, unico erede dell’albergo di famiglia, e Gaetano, proprietario di un’agenzia matrimoniale per straniere. Il film, che oltre a Ficarra e Picone, ha un cast ricco formato da Pino Caruso, Claudio Gioè e Giovanni Martorana, è stato girato tra Catania, Ragusa e Paternò; per la prima volta il duo comico mette alla berlina anche il fenomeno della mafia. «Non vogliamo, attraverso il meccanismo della risata, sottovalutare il fenomeno della mafia» spiega Picone. «Come comici raccontiamo tutte le realtà senza trascurarne nessuna e abbiamo voluto inserire un dettaglio raccontato nelle pagine di cronaca, ovvero l’uso che i boss mafiosi fanno dei "pizzini" per prendere delle decisioni».