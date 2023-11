Tv, mercoledì 8 novembre 2023 in prima serata su Italia 1 il film 'Die Hard - Un buon giorno per morire'



Mercoledì 8 novembre, in prima serata su Italia 1, va in onda l'action thriller del 2013 con Bruce Willis "Die Hard - Un buon giorno per morire".





Il poliziotto John McClane, atterrato in Russia per liberare il figlio Jack in carcere con l'accusa di omicidio, una volta a Mosca scopre che il ragazzo, con cui da tempo i rapporti risultano interrotti, è un agente segreto della Cia che sta collaborando con un ex trafficante di armi per bloccare i progetti criminali di un potente uomo politico.