Svolta nelle indagini per l'omicidio di Alessandro Ronzullo: arrestato giovane di 21 anni

FOGGIA - Le indagini sull'omicidio di Alessandro Ronzullo, il 40enne residente a San Ferdinando di Puglia, sembrano aver compiuto un significativo passo avanti. La sera del 26 ottobre, Ronzullo era stato vittima di un tragico episodio in cui aveva subito diversi colpi d'arma da fuoco. Ora, gli agenti della Squadra Mobile hanno annunciato l'arresto di un giovane di 21 anni, che risultava essere già noto alle forze dell'ordine.Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del giovane, il quale, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe il presunto responsabile degli spari che hanno colpito Ronzullo. Il 40enne, anch'egli noto alle forze dell'ordine, era stato trasportato d'urgenza in ospedale da alcuni amici dopo la sparatoria, ma purtroppo aveva perso la vita poco dopo il ricovero.Le indagini per determinare il movente di questo tragico omicidio sono ancora in corso, mentre la comunità locale resta in attesa di ulteriori sviluppi. Nonostante alcuni precedenti giudiziari di Ronzullo, tra cui un arresto nel 2016 per il possesso di una notevole quantità di cocaina nei pressi del casello autostradale di Vasto Nord, e il suo coinvolgimento in un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri di San Severo nel luglio del 2023, che aveva portato al suo arresto temporaneo insieme ad altre 5 persone, sono necessarie ulteriori indagini per gettare luce sui dettagli di questa tragedia.