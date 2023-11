Striscia la notizia: fotocopie in nero al tribunale di Napoli. Abete becca in flagrante gli evasori del Palazzo di giustizia

COLOGNO MONZESE - I furbetti dello scontrino beccati anche al Tribunale di Napoli, dopo i servizi di Jimmy Ghione di mesi fa sul bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6-Eur Torrino e il Tribunale Civile di Roma che non emettevano ricevute fiscali.Nel servizio in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Luca Abete scopre che nel Palazzo di Giustizia di Napoli ci sono addetti alle fotocopie che incassano i soldi senza rilasciare lo scontrino. Quando l’inviato esce allo scoperto la situazione degenera: viene aggredito verbalmente e allontanato dai dipendenti del Tribunale. «Noi siamo soggetti alla legge, a differenza tua che vieni qui a fare bordello», dice un signore. E quando Abete gli chiede se sia giusto non emettere scontrini, l’uomo risponde: «Che te ne importa? Quale è il problema?». Un altro aggiunge: «Questa non è cosa tua, vattene. Deve uscire! Se ne vada! Sta entrando in un posto privato dove non può entrare».Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).