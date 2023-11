Roma, l'1 e 2 dicembre la conferenza internazionale 'La cultura plasma il nostro futuro'

ROMA – C’è un primato della cultura da affermare nell’età dell’innovazione e della tecnologia. A questo tema è dedicata la Conferenza internazionale "Culture shapes our future. The role of culture in the framework of economic, social, environmental and cultural development" ("La cultura plasma il nostro futuro. Il ruolo della cultura nel contesto dello sviluppo economico, sociale ambientale e culturale") organizzato venerdì e sabato 1-2 dicembre a Roma Tre. – C’è un primato della cultura da affermare nell’età dell’innovazione e della tecnologia. A questo tema è dedicata la Conferenza internazionale "Culture shapes our future. The role of culture in the framework of economic, social, environmental and cultural development" ("La cultura plasma il nostro futuro. Il ruolo della cultura nel contesto dello sviluppo economico, sociale ambientale e culturale") organizzato venerdì e sabato 1-2 dicembre a Roma Tre.





L’evento è proposto dal Master biennale in Economia e Gestione dei Beni Culturali dell’Ateneo, in collaborazione con l’Associazione per l’Economia della Cultura, il CLES - Centro di Ricerche, Studi sui problemi del lavoro, dell'Economia e dello Sviluppo, dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e dal Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre.

La conferenza, che si svolgerà presso la Scuola di Economia e Studi Aziendali di Roma Tre (via Silvio D'Amico, 77 - Roma), vedrà la partecipazione di professionisti e studiosi di livello internazionale e si aprirà con il Keynote speech dell’economista australiano David Throsby (Macquarie University).

Il workshop raccoglie i contributi di numerosi accademici provenienti dalle Università di Parigi, Londra, Buenos Aires, Glasgow, Barcellona, Torino, Roma La Sapienza e Roma Tre. L’obiettivo dei due giorni di confronto è quello di promuovere un vivace dibattito sul ruolo della Cultura nel quadro dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale.

Nel pomeriggio di venerdì 1° Dicembre è stata organizzata una young scholars poster session, con l’obiettivo di dare voce alle più recenti e interessanti direzioni di ricerca emergenti nell'economia e nella gestione dei beni culturali. La rivista "Economia della cultura" valuterà i poster più promettenti, offrendo ai loro autori l'opportunità di pubblicazione.

È possibile seguire in streaming la Conferenza collegandosi al seguente link: