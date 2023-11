Roma, giovedì 30 novembre pomeriggio il convegno sulla Violenza di Genere 'Violenza di genere: rispetto, libertà, autonomia'

ROMA - Nel corso del convegno, che si terrà a Roma alle ore 15, nel giardino di Villa Lubin verrà inaugurata la panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza, alla presenza del presidente del CNEL Renato Brunetta. - Nel corso del convegno, che si terrà a Roma alle ore 15, nel giardino di Villa Lubin verrà inaugurata la panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza, alla presenza del presidente del CNEL Renato Brunetta.





L’incontro, incentrato sulla violenza nei confronti delle donne – situazione che sta dilagando sempre di più nel nostro Paese – vedrà come ospiti anche l’onorevole Martina Semenzato, presidente della commissione di inchiesta sul Femminicidio e Valerio de Gioia, consigliere della corte di appello di Roma. Alla luce dei recenti episodi di violenza inaudita, i relatori vogliono cogliere l’occasione di oggi pomeriggio per ribadire all’unisono un importante concetto: "La violenza economica è la forma piu subdola di violenza contro le donne perché, oltre a ledere la dignità di chi la subisce, ostacola la denuncia delle violenze domestiche. Solo l’indipendenza economica consente di porre le basi per combattere il drammatico fenomeno della violenza contro le donne".