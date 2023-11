Gaza, dramma nell'ospedale Al-Shifa: morto neonato, almeno 39 rischiano la vita

Dramma a Gaza nell'ospedale Al-Shifa sotto assedio dove un neonato è morto e almeno 39 rischiano la vita perchè mancano elettricità e ossigeno, secondo le autorità palestinesi. 'Hamas ha trasformato gli ospedali in fortini' per usarli come nascondigli, rende noto Israele che tuttavia aiuterà a far uscire dalle strutture i bimbi malati e sottolinea: 'Non stiamo attaccando l'ospedale, combattiamo con i terroristi che combattono nei pressi'.Intanto si sta tenendo un vertice dei Paesi islamici a Riad. 'L'unica soluzione è cancellare i sionisti. Baciamo le mani di Hamas per la sua resistenza', ha detto il presidente iraniano Raisi, che ha incontrato per la prima volta dopo la riconciliazione il principe ereditario saudita bin Salman. Il capo di Hezbollah, Nazrallah: 'Israele non ha limiti morali, sono criminali di guerra'.'L'Anp non governerà mai più a Gaza' dopo la fine della guerra, ha detto il Netanyahu. Israele rivendica di aver colpito "infrastrutture terroristiche" in Siria a seguito dell'attacco da quel territorio verso la parte del Golan annessa a Israele.