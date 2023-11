LIONE - Violento attacco ad una donna ebrea a Lione, in Francia. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 13 nella rue Jeanne-Hachette. Una svastica è stata incisa sulla porta di casa dopo l'assalto.La vittima, una donna di 30 anni, è stata colpita due volte con un coltello da un assalitore vestito di nero e con il volto coperto. La donna fortunatamente non è in pericolo di vita.L'inchiesta è stata prontamente aperta per tentato omicidio e affidata alla polizia giudiziaria.