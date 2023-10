Tv, mercoledì 11 ottobre 2023 ad 'Elisir' su Rai 3 si parlerà di influenza, ernia inguinale e cellulite

La puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi in onda mercoledì 11 ottobre alle 10.30 su Rai 3, si occuperà in apertura dell’influenza: quali accortezze avere per evitare di ammalarsi? A chi è consigliato il vaccino e qual è il momento più adatto per farlo? Ne parlerà il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova.