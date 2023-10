Tragedia a Mestre: Procura apre indagine per omicidio stradale plurimo

MESTRE - Una tragica giornata si è consumata a Mestre, dove un terribile incidente stradale ha causato la perdita di 21 vite umane e il ferimento di altre 15 persone. L'incidente ha sconvolto la comunità e ha generato numerose domande sulle sue cause.Delle 21 vittime, otto sono state identificate finora. Tra di loro, una ragazzina di circa 11 anni, una giovane donna di 28 anni, due uomini di 30 anni, una donna di 38 anni e due signore di 65 e 70 anni. Nel tragico bilancio si registra anche la morte di un bambino di un anno e mezzo. Queste perdite colpiscono profondamente e generano un profondo dolore nella città di Mestre e oltre.Le quindici persone ferite nell'incidente, sei delle quali in condizioni gravi e molte sotto choc, sono tutte straniere. Tra i feriti ci sono cittadini ucraini, spagnoli, austriaci, tedeschi, croati e francesi, una testimonianza della diversità culturale coinvolta in questa tragedia.Le cause esatte dell'incidente rimangono oggetto di indagine. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale plurimo. Tuttavia, al momento non emergono evidenze di un coinvolgimento di altri veicoli o segni di frenata. Questo solleva ulteriori interrogativi sulle circostanze dell'incidente, tra cui l'ipotesi di un possibile malore dell'autista o una manovra azzardata.La comunità di Mestre è profondamente colpita da questa tragedia, e il sindaco ha decretato il lutto cittadino per onorare le vittime. Mentre la città piange le perdite, si cercano risposte e speranze per gli sfollati e i feriti. L'incidente è un grave richiamo all'importanza della sicurezza stradale e della prudenza al volante, e sollecita una riflessione collettiva sulla prevenzione di simili tragedie in futuro.