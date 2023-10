Tennis, Sinner trionfa a Pechino e diventa numero 4 al mondo

FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner vince il torneo ATP 500 di Pechino. Prevale in finale in due set, 7-6 7-6 sul russo Daniil Medvedev. L’ altoatesino diventa numero 4 al mondo nella Classifica ATP e uguaglia Adriano Panatta che raggiunse questa posizione il 24 agosto 1976. Nono titolo per Sinner. Prima vittoria nella sua carriera contro Medvedev. Nella seconda semifinale Sinner si impone 7-6 6-1 con lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nella prima semifinale Medvdev vince 6-4 6-3 col tedesco Alexander Zverev.