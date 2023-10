Siracusa, 'cavallo di ritorno' da 70 euro: arrestato 24enne gambiano

SIRACUSA - I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un uomo di 24 anni del Gambia per estorsione. Il giovane, dopo aver sottratto il telefono cellulare a una donna di 50 anni, ha preteso 70 euro per riconsegnarlo. La vittima ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri che hanno bloccato il 24enne all’atto della consegna del telefono, che è stato recuperato e restituito all’avente diritto. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.