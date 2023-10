Reggio Calabria, Museo del Mare. Barozzi (Cobar): 'Protocollo per la legalità modello virtuoso'

REGGIO CALABRIA - “Dopo aver realizzato il waterfront della città, è un onore e una responsabilità contribuire allo sviluppo di Reggio Calabria con la costruzione di un’opera ambiziosa come il Museo del Mare.





Vogliamo operare al meglio e riteniamo che il protocollo per la legalità che abbiamo sottoscritto oggi con Ance Calabria, Prefettura di Reggio Calabria e Ministero dell’Interno, alla presenza del ministro Matteo Piantedosi, possa rappresentare un alleato fondamentale per affrontare questa prova, oltre che un modello virtuoso e una esperienza pilota da adottare anche in altri cantieri” dichiara Vito Matteo Barozzi, amministratore unico di Cobar Spa, società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con la lucana Mancusi Spa, in occasione della firma del protocollo per la legalità per la realizzazione del Museo del Mare.

“La prevenzione nel momento in cui si affronta un’opera di questa portata diventa fondamentale. Rafforzare i presidi di governance finalizzati a creare un sistema di regole, un tracciamento puntuale e una rete di controlli rigorosi in ogni fase dei lavori, anche nel rapporto con i fornitori, può risultare decisivo per abbattere qualunque ostacolo che possa condizionare o rallentare il normale svolgimento delle attività imprenditoriali” continua Barozzi.

“La collaborazione e il dialogo costante con le istituzioni e con Ance Calabria possono davvero contribuire a rafforzare chi vuole lavorare nel Sud, creare ricchezza in maniera sana e trasparente senza che possa essere offeso o limitato il principio della libertà di impresa e di mercato”.