Zelensky e Biden concordano la fornitura di missili balistici all'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno concordato ieri sera, durante una telefonata, la fornitura di missili balistici a corto raggio Atacms da parte degli Stati Uniti all'Ucraina. Questa decisione arriva in un momento di crescente tensione tra Ucraina e Russia, con il conflitto nell'Ucraina orientale che continua a causare preoccupazioni sulla sicurezza nella regione.Oggi, al Senato americano, è in discussione il piano di aiuti per Kiev, che potrebbe includere supporto finanziario e militare. La situazione in Ucraina rimane una delle priorità della politica estera degli Stati Uniti, e questo piano di aiuti potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche regionali e internazionali.Il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato che la Polonia è "pronta" ad accogliere armi nucleari sul suo territorio. Questa dichiarazione solleva preoccupazioni e controversie, con la Russia che ha già annunciato che "adotterà misure necessarie per garantire la sicurezza nazionale" in risposta a tale possibilità. L'eventualità di armi nucleari nella regione potrebbe intensificare ulteriormente le tensioni tra le potenze regionali e globali.Oggi, il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni incontra il presidente tagiko Emomali Rahmonov. Questo incontro potrebbe avere implicazioni per le relazioni bilaterali tra l'Italia e il Tagikistan, nonché per la politica internazionale più ampia.