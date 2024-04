Israele approva nuovi piani per la continuazione della guerra a Gaza, imminente operazione di terra a Rafah

Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, ha dato il via libera ai "nuovi piani" per proseguire la guerra a Gaza, con l'obiettivo di preparare un'operazione di terra imminente a Rafah. La notizia è stata confermata direttamente dall'esercito israeliano.Contestualmente, il presidente palestinese Abu Mazen ha affermato che solo gli Stati Uniti possono fermare l'attacco israeliano a Rafah, definendolo "il più grande disastro nella storia del popolo palestinese". Nel frattempo, l'aeronautica israeliana continua a effettuare attacchi sulla parte centrale della Striscia di Gaza.Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente, ha dichiarato che Israele sta preparando un'operazione militare su larga scala nel sud della Striscia di Gaza.Nel frattempo, sul fronte dei negoziati per una tregua a Gaza, i miliziani palestinesi stanno esaminando la proposta israeliana. È stato diffuso un video contenente l'appello di due ostaggi, Keith Samuel Siegel rapito a Kfar Azza e Omri Miran sequestrato nel kibbutz Nahal Oz, che chiedono un accordo per la loro liberazione al Primo Ministro israeliano Netanyahu.