Puglia: il fiuto di 'Fighter' conduce all'arresto di due coniugi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Nella scorsa serata i Carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto due coniugi, un 65enne e la moglie 64enne, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, all’esito di una accurata attività informativa svolta negli ultimi giorni, avevano avuto notizia di alcuni movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione sita in San Ferdinando di Puglia. All’esito di alcuni mirati accertamenti, i militari della Stazione hanno deciso procedere a perquisizione domiciliare, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Puglia”, e al Nucleo Cinofili di Modugno. Proprio i fedeli amici a quattro zampe, e in particolare il fiuto del cane Carabiniere “Fighter”, ha fornito un contributo determinante nel ritrovamento dello stupefacente e in particolare dei 115 gr. di cocaina, del materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché di un bilancino di precisione; il tutto rinvenuto nella disponibilità dei predetti coniugi. All’esito del campionamento e delle analisi è emerso che complessivamente la sostanza posta sotto sequestro avrebbe generato quasi 600 dosi, per un giro d’affari intorno agli 12.000,00 euro. I coniugi sono stati quindi portati in caserma e successivamente sottoposti agli arresti domiciliari, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, avvisato dai militari. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.