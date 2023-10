Per la prima volta a Host Milano, il Cioccolato dei grandi Maestri tutto da degustare

Photo credits: fonte ufficio stampa

Un programma ricchissimo quello proposto da Chocolate Culture, associazione guidata dal maitre chocolatier Davide Comaschi, che organizza per la prima volta uno spazio eventi dedicato al cibo degli dei all'interno di Host Milano, la fiera internazionale più importante nel settore Ho.Re.Ca.





Il 13 ottobre inizierà con un "Tiramisu senza esagerare" firmato da Matteo Beluffi, campione italiano di LatteArt. A seguire si entrerà nel mondo della Fermentazione "Dal Tè alla Kombucha al Cioccolato" con l'enologo Ciro Fontanesi, lo chef Fulvio Vailati Canta della Scuola Internazionale di Cucina Italiana Alma e Alberto Simionato direttore di Chocolate Academy Milano, centro di formazione dedicato al mondo del cioccolato firmato da Barry Callebaut.

Ciro Fraddanno, Gelato chef dell'academy milanese dimostrerà come fare "un gelato al cioccolato senza compromessi" mentre il maître chocolatier piemontese Fabrizio Galla dell'associazione Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana APEI, realizzerà e farà degustare il suo "Peccato" al cioccolato. "Cioccolato leggerissimo" è il titolo della masterclass condotta a quattro mani da Alberto Simionato e Marta Giorgetti.

Il 14 ottobre sarà all'insegna della conoscenza del prodotto e delle tecniche di lavorazione. Si partirà subito con una lezione con degustazione di Frank Haasnoot, maître chocolatier olandese World Chocolate Master 2011 che farà una masterclass su come si possano realizzare le migliori creatività grazie alla tecnica di lavorazione del cioccolato.

Per capire come l'educazione del palato possa cambiare il punto di vista produttivo professionale, Monica Meschini, Direttore Europeo International Institute of Chocolate and Cacao Tasting e Guido Castagna, maitre chocolatier di APEI esperto nella lavorazione del cioccolato e noto al grande pubblico per i suoi giuinotti condurranno due ore immersive dedicate all'approccio IICCT nella degustazione del Cacao e del Cioccolato.

Il chocolate lab sarà poi dominato da due grandi maestri dell'arte italiana del cioccolato come il super tecnico Gianluca Fusto e Andrea e Giacomo Besuschio della storica pasticceria di Abbiategrasso che porteranno il loro Risotto Crunchy alla milanese.

Alle 14.30 il Maestro elvetico Giuseppe Piffaretti di APEI, presidente della Coppa del Mondo del Panettone, farà vivere al pubblico di Host l'emozione del giurato con la degustazione dei migliori Panettoni italiani al cioccolato.

La giornata si chiuderà con il Maestro Luigi Biasetto di AMPI sarà protagonista di un approfondimento dedicato al cioccolato in pasticceria ed un'altra masterclass firmata da Frank Haasnoot.

Il 15 ottobre il protagonista sarà Francisco Moreira, pasticcere e volto televisivo portoghese, che condurrà una masterclass dal titolo intrigante "cacao fruit in a bonbon". Il tema della creatività in pasticceria sarà poi il tema approfondito con Moreira e Comaschi per dare una visione sul futuro della pasticceria nel mondo.

Lo chef Roberto Carcangiu, presidente APCI partner di Chocolate Culture, presenterà la sua ricetta "Risotto al cioccolato, cacio affumicato e crema di zucca infornata al miele e peperoncino" che sarà l'occasione migliore per scoprire la versatilità del cioccolato anche in cucina. Il gelato al cioccolato verrà spiegato poi dal Maestro Roberto Beria, consulente prodotto Astori Group e dal Maestro Vittorio Lucco gelatiere di Torino specializzato in pasticceria gelata.

"Le Praline anidre a lunga conservazione" è il titolo della masterclass condotta dal Maestro Stefano Laghi vice presidente dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre.

Lunedì 16 ottobre lo spazio eventi di Chocolate Culture inizierà le sue attività con un Maestro del gelato come Paolo Brunelli, a seguire affronteremo il tema della destagionalizzazione delle gelaterie grazie al cioccolato e quali sono i prodotti al cioccolato che in gelateria generano più business proposti dalla gelateria Wally di Andrea Zingrillo e da Gelart dei fratelli Riva.

All'ora di pranzo gli chef della scuola internazionale di cucina italiana ALMA Matteo Papa e Luigi Margiovanni. A seguire Denis e Andrea Buosi Maestri di APEI porteranno il loro cioccolato liquido, una gustosa bevanda che richiama gli antichi usi Maya. Si chiuderà il programma della giornata con un talk sulla ristorazione 3.0 con lo chef Chicco Cerea e una masterclass sul gelato al cioccolato con il Maestro Mauro Crivellaro rappresentante della Mostra Internazionale del Gelato di Longarone.

L'ultimo giorno sarà dedicato alla formazione delle generazioni future con una lectio magistralis condotta da Davide Comaschi, Roberto Beria e Matteo Berti per una classe del Politecnico del Commercio e del Turismo CAPAC di Milano. Il tema sarà "Il cioccolato è una ricchezza" e oggi più che mai è necessario studiarne le qualità per poterne capire le molteplici applicazioni.

Chocolate Culture @Host23 è una prima pietra miliare per un percorso di accrescimento professionale necessario per cavalcare i nuovi trend del business. Un ringraziamento ai partner: Astori Group, Selmi SPA, Chocolate Academy, Irinox, Unox, Irca SpA, Bogana, Pavoni, Bernardi Impastatrici.

Per la partecipazione alle masterclass e alle lezioni di degustazioni si consiglia la prenotazione al sito https://chocolateculture.it/events/host