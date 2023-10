Operazione di rimpatrio: due aerei militari riportano 200 italiani da Israele

Questa mattina, due aerei militari sono atterrati presso la base aerea di Pratica di Mare, dando il via a un'importante operazione di rimpatrio coordinata dalla Farnesina e dal Ministero della Difesa. Questi voli speciali hanno portato a casa circa 200 cittadini italiani dall'Israele, tra i quali si contano numerosi pugliesi.L'operazione di rimpatrio è stata attivata su richiesta della Farnesina, il Ministero degli Affari Esteri italiano, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini italiani presenti in Israele, in un momento caratterizzato da crescenti tensioni nella regione.La presenza di numerosi cittadini pugliesi tra i rimpatriati sottolinea l'importanza delle operazioni di assistenza e soccorso in situazioni di emergenza, che mirano a garantire che i connazionali all'estero possano tornare in patria in modo sicuro e tempestivo.L'attività di coordinamento tra la Farnesina e il Ministero della Difesa ha reso possibile il successo di questa operazione, dimostrando la capacità dell'Italia di rispondere alle sfide internazionali e di assistere i propri cittadini in situazioni difficili.L'attenzione del governo italiano e delle istituzioni competenti rimane focalizzata sulla sicurezza dei cittadini italiani in tutto il mondo, e operazioni come questa testimoniano l'impegno costante nel garantire il loro benessere, specialmente in momenti di crisi internazionali.L'operazione di rimpatrio rappresenta un esempio concreto di cooperazione tra diverse agenzie e il governo italiano, dimostrando la capacità di rispondere prontamente alle emergenze e di fornire assistenza a chi ne ha bisogno.