‘Obiettivo di Hamas e’ distruggere il nostro futuro’

Il presidente israeliano Herzog ha confermato la tragica morte di Shani Louk, una giovane israelo-tedesca di 22 anni rapita da Hamas durante l'assalto al rave party lo scorso 7 ottobre, affermando che "questi individui barbari le hanno mozzato la testa".





Nel frattempo, il ministro della Difesa italiano Crosetto ha dichiarato che un aereo C130 sta portando i primi aiuti a Gaza e che sono pronti ad evacuare i civili. Infine, Mosca ha accusato Kiev di avere avuto un ruolo chiave nelle violenze in Daghestan.

Nel frattempo, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato: "C'è un momento per la pace e un momento per la guerra. Ora è il momento della guerra. Israele è pronto a combattere", parlando con i media stranieri, ribadendo la richiesta del rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi. Netanyahu ha anche specificato che Israele è entrato nella terza fase del conflitto, con le forze armate che avanzano in modo calcolato ma potente nella Striscia di Gaza.