L’Abruzzo nell’Olimpo del Vino

Photo credits: fonte ufficio stampa Zedcomm

Durante la cerimonia dei Golden Vines, il 14 ottobre all'Opéra Garnier di Parigi, è stato consegnato il Gucci Sustainability Award alla cantina Emidio Pepe che, ancora una volta, si dimostra ambasciatrice dell'eccellenza vitivinicola abruzzese nel mondo. Ieri, al Quirinale, Francesco Paolo Valentini, che dal 1980 guida – con grandi risultati – l'omonima Azienda, ha ufficialmente ricevuto l'onorificenza a Cavaliere del Lavoro per il suo instancabile impegno nel settore della viticoltura.





Dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo il presidente Alessandro Nicodemi, a nome di tutto il CDA, vuole sottolineare l'importanza di questi riconoscimenti per tutta la filiera abruzzese.

"Il costante impegno dell'Azienda Emidio Pepe nel corso degli anni nel lavoro in vigna e in cantina, sempre incentrato sull'eccellenza, sulla continua ricerca e sulla valorizzazione del terroir ha reso questa famiglia esempio concreto del grande potenziale della nostra viticoltura" ha spiegato Nicodemi.

"Dietro a grandi vini, si sa, ci sono persone straordinarie, come il neoeletto Cavaliere del Lavoro Valentini che proprio ieri ha ricevuto ufficialmente la prestigiosa nomina e che è un altro esempio di lavoro, dedizione e impegno straordinari dell'Abruzzo enologico – ha continuato Nicodemi – impegnato Oltreoceano in un fitto tour promozionale – sottolineando che: 'Dobbiamo essere tutti orgogliosi di questi ennesimi bei successi che accendono i riflettori sui vini d'Abruzzo e sui produttori che con costanza, determinazione e innovazione portano sui mercati etichette eccezionali e si fanno ambasciatori del nostro territorio in tutto il mondo'".