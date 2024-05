Intensi raid aerei e avanzata dei tank a Gaza City: 4 morti e 16 feriti a Rafah

Secondo fonti palestinesi citate da Times of Israel, si registrano intensi raid aerei e un'azione di avanzata dei tank nel quartiere nord di Zeitun di Gaza City. Questo sviluppo avviene in un contesto di crescente violenza nella regione. La notte scorsa, a Rafah, sono stati segnalati 4 morti e 16 feriti a seguito di un attacco.In una svolta significativa sulla politica degli Stati Uniti nel Medio Oriente, il presidente Joe Biden ha dichiarato in un'intervista alla Cnn di voler condizionare le forniture militari a Israele. Biden ha chiarito che gli Stati Uniti continueranno a fornire armamenti difensivi, ma non quelli offensivi, se Israele invaderà Rafah.La risposta di Israele a questa dichiarazione è stata categorica, definendo i commenti di Biden "molto deludenti". È stato riconosciuto che bombe americane sono state utilizzate per uccidere civili nella Striscia di Gaza, un fatto che ha sollevato preoccupazioni internazionali.Un alto funzionario di Hamas ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di aver bloccato i negoziati per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza. Secondo quanto riportato da Haaretz, questa situazione ha riportato al punto di partenza i negoziati per il rilascio degli ostaggi, generando ulteriori tensioni nella regione.