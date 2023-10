Intanto Hamas denuncia nuovi raid e il numero di famiglie degli ostaggi notificato dall'esercito è in costante aggiornamento. In Egitto si è tenuto un vertice di pace con la partecipazione del presidente palestinese Abu Mazen e della Premier italiana Giorgia Meloni, che ha condannato il terrorismo. Dopo il vertice, la Premier italiana si recherà a Tel Aviv.

Sono in corso contatti tra Hamas e mediatori arabi, tra cui l'Egitto e il Qatar, per la liberazione di ostaggi civili presi da Hamas il 7 ottobre scorso. Alcuni ostaggi americani, una madre e una figlia, sono stati liberati. Il valico di Rafah tra Egitto e Gaza è stato temporaneamente aperto per il transito di aiuti umanitari.