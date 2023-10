Cesano Maderno, si conclude il 'Festival Voci della Storia': la 13esima edizione conferma il successo dell'iniziativa di Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo

CESANO MADERNO (MB) – Si è conclusa ieri, giovedì 26 ottobre, con grande successo l'edizione 2023 del festival storico e letterario Voci della Storia, organizzato da Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo, in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e Università Vita – Salute San Raffaele. Il festival, giunto alla sua tredicesima edizione, ha nuovamente dimostrato di essere un appuntamento di grandissimo interesse per il pubblico. – Si è conclusa ieri, giovedì 26 ottobre, con grande successo l'edizione 2023 del festival storico e letterario Voci della Storia, organizzato da Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo, in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e Università Vita – Salute San Raffaele. Il festival, giunto alla sua tredicesima edizione, ha nuovamente dimostrato di essere un appuntamento di grandissimo interesse per il pubblico.





Durante le sei serate di questo appuntamento culturale, Voci della Storia ha accolto un vastissimo pubblico, grazie alla sua elevata proposta che ha affascinato e coinvolto gli spettatori. La direzione artistica, curata da Eva Musci e Antonio Zappa, ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di innovare e migliorare gli incontri, offrendo un'esperienza unica a tutti i partecipanti. Il festival si è infatti distinto per l'approccio unico con cui affronta temi di stringente attualità, esplorandoli attraverso una chiave di lettura storica e letteraria. Questo approccio multidisciplinare ha permesso agli spettatori di approfondire la comprensione di questioni contemporanee, collegandole alle lezioni del passato e ai capolavori della letteratura.

Voci della Storia ha rappresentato un'occasione straordinaria per il pubblico, per immergersi in un mondo di conoscenza, ispirazione e riflessione, grazie a una varietà di eventi, incontri, letture e dibattiti tenuti da relatori di grandissimo prestigio quali Marta Cartabia, ex Presidente della Corte Costituzionale italiana; Sergio Romano, diplomatico, storico, giornalista e politologo; Agostino Giovagnoli e Elisa Giunipero, Giusto Traina e Gastone Breccia, Paolo Grillo, Franco Cardini e Mario Deaglio.

Con la conclusione del festival Voci della Storia, Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo si avvia verso la fine di questa stagione culturale 2023. L’ultimo appuntamento in programma sarà, infatti, il 3 novembre, con i professori Massimo Cacciari e Alessandro Aresu che affronteranno il tema: L’Italia: il PNRR tra istituzioni e società.

Negli incontri di questo seminario l’attenzione principale sarà sullo “stato” dell’Italia, attraverso un’analisi delle istituzioni e della società davanti alla prova del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza e del suo percorso di attuazione. Durante la serata interverranno in qualità di relatori anche Roberto Mazzotta, Lorenzo Castellani, docente dell’Università Luiss di Roma e Andrea Garnero, Economista del lavoro presso OCSE, Parigi.