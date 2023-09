Vertice Putin-Erdogan: rilancio del Patto sul grano al centro delle discussioni

SOCHI - Oggi a Sochi si terrà un importante vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con un focus significativo sul possibile rilancio del patto commerciale riguardante il grano. Questo incontro rappresenta un momento cruciale nelle relazioni tra i due paesi e potrebbe avere implicazioni significative nel settore agricolo.Nel frattempo, in Ucraina, il presidente Zelensky ha nominato un nuovo ministro della Difesa, il fedelissimo Umerov, in seguito al licenziamento di Reznikov, accusato di corruzione. Questo cambiamento al vertice del ministero della Difesa è un segnale dell'impegno dell'Ucraina nel rafforzare le sue forze armate e affrontare le sfide nella regione.Un altro sviluppo rilevante riguarda l'attacco notturno da parte delle forze russe con l'uso di droni nella regione di Odessa. L'obiettivo di questo attacco sembrano essere state le infrastrutture agricole ucraine, che comprendono i principali porti fluviali e marittimi da cui l'Ucraina esporta grano e altri prodotti alimentari. Le difese antiaeree ucraine sono riuscite ad abbattere 17 droni, ma altri hanno invece colpito i loro obiettivi.Questi eventi mettono in evidenza la complessità della situazione geopolitica nell'area e l'importanza strategica delle risorse agricole. La stabilità del patto sul grano tra Russia e Turchia potrebbe influire notevolmente sul mercato globale dei cereali, mentre l'Ucraina cerca di proteggere le sue risorse chiave da attacchi esterni. Resta fondamentale monitorare da vicino gli sviluppi futuri in questa delicata situazione.