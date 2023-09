Modena, rintracciato ed arrestato l’autore di un omicidio commesso in Moldavia nel 2018

MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino moldavo, di 26 anni, ricercato a livello internazionale, in esecuzione di un provvedimento di cattura internazionale, emesso dalla Corte d’Appello di Chisinau il 7 febbraio 2023.A seguito di segnalazione pervenuta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, la Squadra Mobile ha avviato mirati servizi di osservazione in esito ai quali, nella decorsa serata, ha rintracciato il 26enne nel capoluogo.L’uomo deve espiare una pena di anni 17 di reclusione per il reato di omicidio e furto, commesso in Moldavia il 4 luglio 2018, all’età di circa 21 anni.Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale Sant’Anna, in attesa di estradizione.