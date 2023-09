Tv, giovedì 28 settembre 2023 in prima serata e prima tv su Italia 1 il film 'Godzilla vs Kong'



Giovedì 28 settembre, in prima serata e in prima TV su Italia 1, appuntamento con “Godzilla vs Kong”, il film diretto da Adam Wingard. Giovedì 28 settembre, in prima serata e in prima TV su Italia 1, appuntamento con “Godzilla vs Kong”, il film diretto da Adam Wingard.





In un mondo in cui gli uomini convivono sulla Terra insieme ai mostri, la Monarch, coalizione comune tra diversi governi che studia queste creature, avvia una rischiosa missione in terre sconosciute per scoprire le origini dei Titani. Nel frattempo, sull'isola di Skull, Godzilla e Kong sono attratti da un'anomala attività sismica che metterà l'uno contro l'altro questi due potenti Titani per decretare chi tra loro è il Re dei Mostri. Lo scontro tra i due nasconde un'oscura cospirazione: le fazioni rivali, decise a manipolare i Titani, rischiano di cancellare le creature dalla faccia della Terra così come qualsiasi traccia di vita sul pianeta.