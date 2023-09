Operazione di polizia a Caivano: il Governo promuove la sicurezza

CAIVANO - Fin dalle prime luci dell'alba, un'imponente operazione di polizia, con la partecipazione di oltre 400 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, è stata lanciata nel quartiere "Parco Verde" di Caivano e nelle zone circostanti, nella provincia di Napoli. Quest'azione mira a rafforzare la sicurezza e la legalità in un'area che da troppo tempo ha vissuto problemi di ordine pubblico.L'operazione comprende numerose perquisizioni, identificazioni di individui e veicoli sospetti, e coinvolge reparti specializzati delle forze di polizia, tra cui la scientifica, unità cinofile antidroga e un elicottero del Reparto Volo che sorvola dall'alto per garantire un'ampia copertura.Inoltre, verranno effettuati controlli amministrativi al fine di verificare il rispetto delle norme del codice della strada e le condizioni di igiene e salubrità ambientale e igienico-sanitaria degli edifici presenti nella zona.Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato l'importanza di quest'azione nel ripristinare la sicurezza in queste comunità. Ha dichiarato: "Il governo Meloni è determinato a riaffermare la sicurezza e la legalità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree da troppo tempo in sofferenza. Abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggi Caivano e nei prossimi giorni andremo in altri contesti problematici affinché non ci siano zone franche. Lo Stato lavora per riportare la sicurezza in ogni periferia del Paese".Quest'operazione rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente più sicuro e stabile per i residenti di Caivano e delle zone limitrofe, dimostrando l'impegno del governo nel combattere l'illegalità e promuovere la legalità su tutto il territorio italiano.