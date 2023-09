Omicidio a Roma: infermiera uccisa a coltellate

ROMA - Un tragico episodio ha scosso oggi il quartiere Primavalle, zona Trionfale, a Roma, quando una donna di 52 anni, identificata come un'infermiera, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Il cadavere è stato scoperto alle 17 di oggi, in un palazzo di via Giuseppe Allievo.La vittima presentava segni evidenti di ferite da arma da taglio all'addome. La scoperta è stata fatta da un condomino dello stabile, che ha subito allertato il numero di emergenza 112 dopo aver notato il corpo nell'androne del palazzo.La Squadra Mobile di Roma è intervenuta immediatamente sul luogo e ha avviato le indagini per fare luce su questo tragico omicidio. Al momento, le circostanze e il movente dell'omicidio restano oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che cercano di determinare chi possa essere stato responsabile di questo terribile atto di violenza.L'omicidio ha scosso la comunità locale e le autorità stanno lavorando instancabilmente per portare il responsabile di questo crimine di fronte alla giustizia e fornire risposte alla famiglia della vittima.